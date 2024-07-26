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Spor

Olcay Şahan kamp dönemini değerlendirdi

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Kocaeli Kartepe kampını değerlendirerek oyuncuların çalışma performansından memnun olduğunu dile getirdi.

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 12:21 - Güncelleme:
Olcay Şahan kamp dönemini değerlendirdi
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TFF 2. Lig'de yeni sezona etkili bir giriş yapmak isteyen Altınordu, ikinci etap çalışmalarını Kocaeli Kartepe'de sürdürürken kampın son gününde Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Oyuncuların performansından memnun olduğu dile getiren Şahan, "Futbolcularımızın çalışmasından çok memnunum. Çok iyi çalıştılar. Sakatlığın olmadığı bir kamp dönemi oldu o yüzden çok memnunum. Yüklemeyi yapabildik ve şimdi takıma 3-4 gün izin verip üçüncü etap kampımızı tesislerimizde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Öte yandan 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar izin yapacak futbolcular, 30 Temmuz Salı günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanarak üçüncü etap çalışmalarına başlayarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

ALTINORDU'NUN GENÇLERİNE MİLLİ GURUR

Altyapıya verdiği değerle ön plana çıkan Altınordu, yine genç oyuncularını milli takıma göndermenin gururunu yaşıyor. İzmir ekibi, 4 oyuncusunun Türkiye U16 Milli Takımı'na davet edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu U17 Takımı sporcularımızdan Cem Efe Eroğlu, Bilal Demirağ, Mustafa Duru ve Baran Yolaçan, U16 Milli Takımımızın Letonya'da katılacağı dörtlü turnuvanın aday kadrosuna çağrıldı. Sporcularımıza ve Millilerimize başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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