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Spor

Olcay Şahan şampiyonluk için iddialı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni teknik direktörü Olcay Şahan, şampiyonluk için iddialı olduklarını dile getirdi.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Olcay Şahan şampiyonluk için iddialı
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen eski milli gurbetçi futbolcu Olcay Şahan, şampiyonluk yarışı hakkında iddialı açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, Kocaeli Kartepe'deki kamp çalışmalarının çok güzel bir ortamda geçtiğini belirterek, "Futbolcularımız birbirleri ile çok güzel bir uyum sağladı. Birçok transfer gerçekleştirdik ve transferimizin birçoğu ilk kamp dönemine yetişti. Kamp başlangıcında neredeyse bütün transferlerin burada olması bir kulüp açısından çok güzel bir şey. Bize bu imkanı sağlayan başkanımıza, sportif direktörümüze, oyuncu alım direktörümüze tekrar teşekkür ediyorum. Bir de önemli olan ilk etap kamp döneminde kimsenin sakatlanmaması oldu" dedi.

Takım içerisindeki ortamı da değerlendiren Şahan, "Takımımızda şu anda tam bir kolej havası var. Benim futbolculuk dönemimde de bulunduğum kulüplerde böyle bir ortam vardı. Coşkulu, istekli, arzulu ve hiç pes etmeyen takımlardık. Bunun aynısını Altınordu'da sağlayacağız. Yeni sezonda futbolseverler, genç, dinamik ve istekli, oyunun hiçbir bölümünde pes etmeyen bir Altınordu izleyecekler. Takımımız istediklerini bir araya getirdiği takdirde sezon sonu hedeflediğimiz şampiyonluk gelecektir diye düşünüyorum. Rakiplerimizin bütçesi, ne kadar para harcadıkları bizi hiç ilgilendirmeyecek. Biz mütevazi bir bütçeyle mütevazi bir takımla nasıl şampiyonluğa oynadığımızı herkese göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

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