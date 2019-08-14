Olcay Şahan, Yukatel Denizlispor'la anlaştı
Olcay Şahan, Yukatel Denizlispor ile 1 yıllığına anlaştı.
Denizlispor, Olcay Şahan ile prensipte anlaşma sağladı. Yeşil-Siyahlı ekip Olcay ve menajeri ile son detayları görüşecek.
Denizlispor, Olcay Şahan ile prensipte anlaşma sağladı. Yeşil-Siyahlı ekip Olcay ve menajeri ile son detayları görüşecek.
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