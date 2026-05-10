10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
Spor

Old Firm derbisinde kazanan Celtic

Celtic, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan derbi maçta Rangers'ı 3-1 mağlup etti ve bitime iki hafta kala lider Hearts ile puan farkını 1'e indirdi.

HABER MERKEZİ10 Mayıs 2026 Pazar 22:38 - Güncelleme:
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan derbi maçta Rangers'ı 3-1 yenen Celtic, bitime iki hafta kala şampiyonluk yolunda lider Hearts ile puan farkını 1'e indirdi.

Şampiyonluk Grubu'nda lider Hearts'ın dün Motherwell ile 1-1 berabere kaldığı haftada Celtic, "Old Firm" derbisinde Rangers'ı ağırladı.

Mikey Moore'un 9. dakikada attığı golle Rangers'ın öne geçtiği karşılaşmada, ev sahibi ekip 23. dakikada Hyun-Jun Yang ile berberliği yakaladı.

Celtic, Daizen Maeda'nın 53 ve 57. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Sezonun bitimine 2 hafta kala Şampiyonluk Grubu'nda Hearts 77 puanla liderlik koltuğunda otururken, Celtic 76 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin son haftasında Celtic, sahasında Hearts'ı konuk edecek.

