Spor

Old Firm derbisinde kazanan Rangers oldu

İskoçya Ligi'nde oynanan Old Firm derbisinde Rangers, deplasmanda Celtic'i 3-1 mağlup etti. Celtic, Ekim 2010'dan bu yana ilk kez devreyi önde kapattığı bir iç saha lig maçını kaybetti.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Old Firm derbisinde kazanan Rangers oldu
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan derbi maçta Celtic, sahasında Rangers'a 3-1 yenildi.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren "Old Firm" derbisine iyi başlayan ve ilk yarıda oyunu kontrol eden Celtic, 19. dakikada Hyun-Jun Yang'ın attığı golle devreye 1-0 önde girdi.

Karşılaşmanın 50 ve 59. dakikalarında Portekizli Youssef Chermiti'nin üst üste golleriyle skor tabelasını lehine değiştiren mavi-beyazlı ekip, 18 yaşındaki İngiliz oyunucusu Mikey Moore ile 71. dakikada bir gol daha buldu ve Celtic Park'tan 3-1 galip ayrıldı.

Celtic, Ekim 2010'dan bu yana ilk kez devre arasına üstün gittiği bir iç saha lig maçını kaybetti.

Hearts'ın liderlik koltuğunda oturduğu İskoçya Ligi'nde, Celtic ve Rangers 38'er puanla Edinburgh temsilcisini takip ediyor.

