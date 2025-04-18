UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Manchester United, Lyon'u konuk etti.

Old Trafford'da normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçı kazanan taraf 5-4'lük skorla Manchester United oldu ve adını yarı finale yazdırdı.

Ev sahibi 10. dakikada Manuel Ugarte ve 45+1'de Diogo Dalot'nun bulduğu gollerle devreyi 2-0 öne tamamladı.

Fransız ekibi 71'de Corentin Tolisso ve 78'de Nicolas Tagliafico ile 7 dakikada skoru eşitledi ve maça tekrar ortak oldu.

Lyon 89. dakikada Corentin Tolisso'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken maç uzatmalara gitti.

Lyon uzatmaların ilk devresinde 108'inci dakikada Ryan Cherki'nin fileleri havalandırmasıyla öne geçti. Fransız temsilcisi ikinci uzatma devresinde de 110'uncu dakikada Alexander Lacazette'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.

Mücadeleyi bırakmayan Manchester United 114. dakikada Bruno Fernandes'in penaltısı, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1'de Harry Maguire ile üç gol buldu ve mücadeleyi 5-4 kazanmayı başardı.

İngiliz ekibi toplamda 7-6'lık skorla adını yarı finale yazdırdı. Manchester United yarı finalde Athletic Bilbao ile eşleşecek.