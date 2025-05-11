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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Avrupa'da olmak çok önemli

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi11 Mayıs 2025 Pazar 23:09 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: Avrupa'da olmak çok önemli
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Solskjaer, "Öncelikle maçın başının zor olduğunu ben de kabul ediyorum çünkü oyun çok fazla durdu. Oyunun ritmini yakalayamadık ama davranış biçimimiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük. Oyuncularımın tutumu çok iyiydi. İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. İlk yarı bitmeden rakibimiz golü attı ve skor olarak yakınlaştılar. İkinci yarıda kalitemizi gösterdik. Maçı istedik ve pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan 3 puanı kazandık." dedi.

Süper Lig'i 3. bitirmeye odaklandıklarını söyleyen Norveçli hoca, "Avrupa'da olmak çok önemli, şu anda en önemli odağımız üçüncü olmak." ifadelerini kullandı.

Takımda olmayan isimlerle ilgili konuşan Solskjaer, "Şu anda takımda olmayan, takip ettiğimiz oyuncular var. Gruba yardımcı olan oyuncuları da gözlemliyoruz. Benim için bu çok önemli. Soyunma odasındaki oyuncuların tutumu çok iyiydi kötü sonuçlardan sonra. İyi çalıştık kötü sonuçlardan sonra. Son maçları da kazanıyoruz. Tek düşüncemiz kalan maçları en iyi şekilde geçirmek ve hedefimize ulaşmak." sözlerini sarf etti.

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