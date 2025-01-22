Ole Gunnar Solskjaer: Avrupa'da yola devam edeceğiz

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

Beşiktaş, rakibinden daha üstün performans sergilediği maçı 4-1 kazandı. Galibiyet golleri; Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario'dan geldi. Athletic Bilbao'nun tek sayısı Unai Gomez'den geldi.

Maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Solskjaer açıklamasında; "Futbol oynamak için harika stadyumdu. Biz sadece 2-3 gün geçirebildik henüz. Sadece mücadele eden, çalışan bir takım istediğimi söyledim. Oyuncularımız kaliteli. Bugün de mücadeleyi ve takım oyununu gösterdiler. 3 puan da çok önemliydi. Hollanda'daki maçımızdan sonra da Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"TAKIM HALİNDE ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında; "Herkesin birbirine ihtiyacı olduğunu anlattık. Bir kişinin parlaması için takım halinde sıkı çalışmamız gerekiyor. Benim işim bu: Onların futbol oyuncusu olarak neyin önemli olduğunu anlamasını sağlamak. Önemli olan böyle devam etmek." ifadelerini kullandı.

Svensson için konuşan teknik adam; "Kendine güvenmesini söyledim. Onun bir savaşçı olduğunu söylediğini biliyorum ama aynı zamanda çok iyi bir oyuncu. Nico'nun onu geçemeyip kanat değiştirmesi bence bir iltifat. Nico Williams dünyanın en yetenekli oyuncularından biri olduğunu biliyorum. O yüzden tebrikler Jonas!" dedi.