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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş bunu hak etmiyor

Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş bunu hak etmiyor
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Geçen hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK'ya Dolmabahçe'de kaybeden Beşiktaş, bu kez 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK ETMEDİK!"

Maçı hak etmediklerini söyleyen Solskjaer, "Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç..." dedi.

"BEŞİKTAŞ BUNU HAK ETMİYOR"

Açıklamalarına devam eden İngiliz hoca, "Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Solskajer, son olarak "Taraftarlarımızdan özür diliyorum." dedi.

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