Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sahalarında Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"BEŞİKTAŞ KARAKTERİNİ GÖSTERDİK!"

"3 puan en önemlisi bugün. Maç farklıydı, ilk ve ikinci yarı arasında fark var. İlk yarı iyi oynadık, iyi fırsatlar yakaladık, daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda rakip bizden daha iyiydi ama bugün Beşiktaş karakterini gösterdik. İyi top oynamadık ama savaşma ruhumuz çok iyiydi. Herkes çok iyi anlamda savunma yaptı, herkes savaştı. Bu ruh açısından iyi olduğumuzu gösterdik bugün."

"BUGÜN HERKES SAVAŞTI!"

"İkinci devrede olmayan neydi, nasıl değerlendirir?"

"Bir haftada neredeyse 3 maç oynadık. Bunun yorgunluğu olabilir. İlk yarıda çok iyi bastık, ikinci yarıda topu rakibe verdik. Belki yorgunluktandır. İkinci yarıda rakip Kayserispor çok boş oyuncu buldu, rakibimize fırsatlar verdik, geriye çekildik. Her maçta yüzde yüz iyi oynayamayız ama bugün beni mutlu eden, herkes savaştı. Bu şekilde savaşılması beni mutlu eder."

"BİRLİKTE OYNANDIĞINDA HER OYUNCU İYİ"

"Performansı yükselen isimler?"

"Aslında takım kolektif olarak, birlikte iyi oynadığında her oyuncu iyi oluyor. Joao, birkaç gol attı. Semih, gol atıyor. Alex, iyi oynuyor ama takım arkadaşlarının yardımıyla. Alex, yeni bir rolde, merkezde oynuyor, bugün iyi oynadı ama biraz daha iyi olması için zaman gerekiyor. İkinci yarıda sıkıntı yaşadığımızı düşündüm ve Amir'i aldım. Kendisi bugün çok iyi oynadı. Joao'dan, Semih'ten, hepsinden katkı alacağımızı biliyorum."

GALATASARAY SORUSUNA CEVAP VERDİ

Norveçli teknik adam, basın toplantısında Galatasaray için gelen soruya cevap verdi.

Solskjaer, "Perşembe günü Türkiye Kupası'nda kuralar çekilecek. Beşiktaş, ligde Galatasaray ile karşılaşacak. 3 gün sonra yeniden Galatasaray ile karşılaşma ihtimali var. 3 gün arayla aynı takımla burada derbi maçı oynayama hazır mı?" sorusunun ardından, "Bakalım kura nasıl olacak, kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızda oynamayı seviyorum. İnanılmaz bir atmosferimiz var burada. En iyi taraftara sahibiz. Kendi evimizde oynayacağımızı biliyorum. Bakalım kura nasıl olacak. Burası özel bir yer." ifadelerini kullandı.