Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş'ta finalde oynamak hayalimdi

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Ole Gunnar Solskjaer, Freiburg ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a geldi.

İstanbul'da açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, "Öncelikle çok mutluyum İstanbul'da olduğum için. Beşiktaş'ta finalde oynamak hayalimdi. Burada olmak mutluluk verici. İstanbul çok güzel bir yer ve özledim." dedi.

Beşiktaş'ta Ocak - Ağustos 2025 arasında görev yapan 53 yaşındaki teknik adam, 29 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamıştı.