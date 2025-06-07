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Spor

Ole Gunnar Solskjaer biletini kesti! Beşiktaş'ta Salih Uçan'a veda

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Ayrılacak isimlerin de netleşmeye başladığı siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Salih Uçan'ın biletini kesti. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer biletini kesti! Beşiktaş'ta Salih Uçan'a veda
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Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yapılacak takviyelerin yanı sıra yolların ayrılacağı isimler de teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in istekleri doğrultusunda belirlenmeye başladı.

BEŞİKTAŞ'TA MESAİ BAŞLADI

Geride kalan sezonda hiçbir kulvarda beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Seneye zirveyi kovalayacak bir takım kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda yönetim transfer için hazırlıklarına başladı. Bu doğrultuda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in istekleri doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

SALİH UÇAN YOLCU

Ayrılacak isimlerin de netleşmeye başladığı Beşiktaş'ta Salih Uçan için karar verildi. Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon kadrosunda Salih Uçan'ı düşünmediği ve bu yaz yolların ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncu için teklifler değerlendirilecek.

PERFORMANSI

Salih Uçan, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 703 dakika süre alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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