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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Bugün karakter göstermeliyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe maçından önce konuştu. Tecrübeli hoca, 'Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray galibiyetinden sonra galibiyet alamadık. Bugün büyük bir fırsat. Bugün neler yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir gün. Oyuncularım, karakterlerini gösterecekler.' dedi.

Haber Merkezi19 Nisan 2025 Cumartesi 18:51 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: Bugün karakter göstermeliyiz
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe maçından önce konuştu.

Norveçli teknik adam, "İlaç değil, ameliyat gerekiyor" demişti. Bu maça nasıl hazırlandı Beşiktaş, nelere dikkat etti?" sorusunun ardından, "Göztepe, uzun boylu bir takım. Bu yüzden uzun toplarla oynuyorlar. Yüksek toplarda iyiler. İyi bir savaş olacak sahada. Tüm topları almak zorundayız. İyi bir savaş vermek zorundayız. Oyunu, maçı kontrol etmek istiyoruz. İşleri rakip için zorlaştırmak istiyoruz. Çok koşmamız lazım. Bugün topa sahip olmamız gerekiyor." diye yanıt verdi.

Solskjaer, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray galibiyetinden sonra galibiyet alamadık. Bugün büyük bir fırsat. Bugün neler yapabileceğimizi gösterebileceğimiz bir gün. Oyuncularım, karakterlerini gösterecekler. Romulo bize iki maçta 5 gol attı. Onu iyi savunmak zorundayız. Göztepe'yi iyi savunmak zorundayız. Topa sahip olup Göztepe'yi çok koşturmamız gerekiyor. Topa sahip olup savunma yapmalıyız bugün." açıklamasında bulundu.

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