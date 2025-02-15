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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Çok iyi hazırlandık, göstereceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi15 Şubat 2025 Cumartesi 18:38 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: Çok iyi hazırlandık, göstereceğiz
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Norveçli teknik adam, "Sabırsızım. Bilbao maçından sonra neredeyse 3 hafta geçti. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bugün de aynısını bekliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Umarım bunu da sahada göstereceğiz." dedi.

Topu Trabzonspor'dan almak istediklerini söyleyen Solskjaer, "Denge çok önemli. Evimizde oynuyoruz ve önde basmak istiyoruz. Trabzonspor, topa sahip olmayı seven bir takım. Biz, onlara bunu vermek istemiyoruz. İyi, teknik oyunculara sahibiz. Hücum anlamında iyi şeyler yapmak istiyoruz. Oyunu Trabzonspor'un yarı sahasında oynarsak iyi şeyler yapabileceğimizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin durumu hakkında konuşan Solskjaer, "Amir, ligin ilk yarısında Rizespor'da sürekli oynadı. Keny de Ekvador'da oynadı. Elan biraz daha geç geldi. Adaptasyon önemli. Biraz daha idmanla o adaptasyonu sağlamak istiyoruz." dedi.

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