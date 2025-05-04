Ole Gunnar Solskjaer derbilere damga vurdu

Süper Lig'de Beşiktaş, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli bir istatistik elde etti.

Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üç derbiye çıkan Beşiktaş, bu maçların hepsinden galibiyetle ayrıldı.

Solskjaer ile Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, daha önce de Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 derbinin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında alan siyah-beyazlılar, beraberliğini ise Trabzonspor'a karşı deplasmanda yaşadı.