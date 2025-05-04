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Spor

Ole Gunnar Solskjaer derbilere damga vurdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında çıktığı 3 derbide de sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer derbilere damga vurdu
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Süper Lig'de Beşiktaş, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli bir istatistik elde etti.

Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üç derbiye çıkan Beşiktaş, bu maçların hepsinden galibiyetle ayrıldı.

Solskjaer ile Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, daha önce de Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 derbinin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında alan siyah-beyazlılar, beraberliğini ise Trabzonspor'a karşı deplasmanda yaşadı.

  • Ole Gunnar Solskjaer
  • Beşiktaş Teknik Direktörü
  • Derbi Galibiyetleri

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