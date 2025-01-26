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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Hedef oyuncularımız var

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçının ardından konuştu. Tecrübeli hoca transfer hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: Hedef oyuncularımız var
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Solskjaer, "Emre Belözoğlu'nun iç sahada ilk maçıydı ve bu yüzden baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Baskılı oynamaya başladılar. Özellikle ilk 15 dakika kötü ve ağırdık. Ardından maçı biraz daha kontrol ettik ama kendi yarı sahamızda çok top kaybettik ve rakibe fırsat verdik. Bu bizim için iyi değildi. Biz bu kadar ağır oynamamalıyız. Daha hızlı ve öne oynamalıyız. Ben de öğrenme sürecindeyim. Oyuncularımın maçı nasıl idare ettiğini ben de öğreniyorum." dedi.

TRANSFER VE AYRILIK

Paris Saint-Germain'e geri döneceği haberleri çıkan Cher Ndour ve yapılacak transferler için konuşan Norveçli teknik adam, "14 yabancımız var. Ligde 12 yabancı oyuncuyu kadroya alabiliyoruz. Cher Ndour'u da bu nedenle kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Kiralık bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama durumunu bilmiyorum. Belki gider, belki kalır onunla ilgili net bir bilgim yok. Yeni oyuncularla ilgili başkanla konuşuyoruz. Hedef oyuncularımız var. Planlarımız var. Jonas ve Emirhan, sakatlanıp oyundan çıktı. Bu anlamda defans hattında zorluk yaşıyoruz oyuncu anlamında." yanıtını verdi.

TWENTE MAÇI

Solskjaer, son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente maçı için, "Twente maçı önemli bir maç. Kazanmak zorundayız. Kazanmaya gideceğiz oraya. Şimdi dinlememiz gerekiyor. Sakatların durumunu göreceğiz. Çarşamba günü hazır bir şekilde oraya gideceğiz." diye konuştu.

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