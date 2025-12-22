Ole Gunnar Solskjaer için açıklama: Daha fazla zamanı hak ediyordu

Manchester United'ın eski oyuncularından Nemanja Matic, İngiliz ekibinde birlikte çalıştığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HARİKA İŞ ÇIKARDIK"

Matic, "Onunla ile ikinci ve üçüncü olduk. Takımda ikinci olmaktan memnun olmadığımız bir atmosfer vardı ancak şimdi sonuçlara baktığımızda harika bir iş çıkardığımızı görüyoruz." dedi.

"DOĞRU YOLDAYDILAR"

Sözlerine devam eden Matic, "Bence daha fazla zamanı hak ediyordu. Ole derken, Michael Carrick ve Kieran McKenna gibi ekibini de söylüyorum. United'ı eski haline getirmek için doğru yoldaydılar. Birkaç sonuca bakarak Ole ile yolları ayırma kararı aldılar ama kulüp için doğru profile sahip harika bir insandı. O ve yardımcıları futbolu anlıyorlardı. Antrenmanlar mükemmeldi ve her ayrıntı bizim için hazırdı." diye konuştu.

37 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ole harika biriydi ve büyük bir şey başarmak üzereydik. Bu yüzden üzüldüm. Orta sahada ilk tercihi ben değildim ve oynamadığım zamanlarda teknik direktörleri sevmezdim, onlarla tartışırdım ama Ole, tartışmadığım ilk teknik direktördü. Kulübü tanıyordu ve taraftarlar onu seviyordu." sözlerini sarf etti.

2018-2021 yılları arasında Manchester United'da görev yapan Solskjaer, son olarak ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştırdı.