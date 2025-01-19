Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in imza töreni düzenlendi.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları:

"BAŞKANLA KALBEN BULUŞTUK"

Ole Gunnar Solskjaer: "Başkanımızla harika görüşmeler yaptık. Kalben buluştuk. Bu takımda kuracağımız bağlar çok önemli. Burada yeni bir temel oluşturacağız. Bu benim de çok fazla istediğim bir şeydi. Başkanımız, benim ve teknik heyetin kalbine dokunmuştur. UEFA'da çalışırken maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için gurur duyuyorum."

"TARAFTARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Ole Gunnar Solskjaer: "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Bunun için her gün çalışacağız. Ben sadece kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Ben oyunculuğum ve teknik adamlığımda hep bunu hedefledim ve bu yüzden buraya geldim."

Ole Gunnar Solskjaer: "Gerçekçi olacağız, sabırlı olacağız ve doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek, yanlış transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir."

Ole Gunnar Solskjaer: "Şu ana kadar herkes beni çok sıcak karşıladı. İstanbul'da ilk günlerim harika geçti. Şimdi işe başlayacağız. Aslında yanlış söyledim, daha önce çok fazla Beşiktaş için çalıştım ve raporlar çıkardım. Şimdi resmi olarak çalışmalara başlayacağım."

"BENCE BU BİR İŞARET"

"Başarıya ulaşmanız için kadro ve süre yeterli mi?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Norveçliler olarak çok çalışan, mütevazi insanlarız. Pes etmeyiz. Beşiktaş da böyle, biliyorum. Kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 3 Mart 1903'te kuruldu. Arada tam 100 yıl var. Bence bu bir işaret. Çok çalışmak lazım, yetenek de gerekli. 1,5 sene mutlu olursak, 1 sene daha opsiyon var."

TRANSFERLER; OYUN SİSTEMİ

Ole Gunnar Solskjaer: "Futbol bir denge işi. Fırsatlar yaratmak istiyoruz. Defansta agresif olmalıyız. Felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yaptırmam. Direkt hızlıca hücum oynayıp, atağa geçmeyi severim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz. Uygun ve doğru transferleri yapmak istiyoruz. Yanlış transferleri yapacak paramız ve zamanımız yok. Kulübün birkaç yılı zor geçti. Ben de oyuncuydum, oyuncular hedef ister. Oyuncular kendini böyle daha iyi hisseder. Takım, birçok hoca ile çalıştı. Oyuncuların bu durum karşısında yüzü düşebilir. Artık ileriye bakma vakti, iyi bir oyuncu grubumuz var."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ole Gunnar Solskjaer: "Transfer kararı alırken, tüm departmanlar olarak karar vereceğiz. Sadece benim ve başkanın kararıyla transfer olmayacak."

Serdal Adalı: "Transfer çalışmaları için hoca ile görüşeceğiz."

Ole Gunnar Solskjaer: "Yardımcım Erling Moe ve ben, Molde'de uzun süre görev yaptık. İyi arkadaşız, 6 sene Molde'de teknik direktörlük yaptı. O da meydan okumaya hazırdı. Biz birbirimizi iyi duruma getirdik. Kendisine projeyi anlattım. Benim Manchester United'da, onun Molde'de doğru yaptığı işleri yapabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Bu göreve hazır."

"ÖLMEDEN ÖNCE ÇOK PİŞMAN OLURDUM"

"Beşiktaş'tan daha önce gelen teklifi neden kabul etmediniz?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Daha önce görüştük ama bu kez bakan ve yönetimin projesi, doğru şeyler hissetmemi sağladı. Kalp atışınızın yükseldiğini hissetmeniz lazım. Başka teklifler de aldım, Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıktığıma değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya 'Hayır' diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum. Bu söylediklerim sözde kalmamalı, bir an önce başlamak istiyorum."

HÜCUM OYUNU, GENÇ OYUNCULAR

Ole Gunnar Solskjaer: "Başkan aslında bu konuyu açıkladı. Yeni bir inşa yapacağız. Yapıyı oluşturacağız. Daha önceki süreç kaotik geçti, daha stabil bir yapı olmalı. Hücumcu, genç ve mücadele eden oyunculara ve oyuna ihtiyacımız var. Kulübün değerlerini tekrar bir araya getirmeliyiz. Kenetlenmeliyiz. Biliyorum bunlar daha önce söylendi. Ancak ben kendime ve bana inan insanlara inanıyorum. Doğru sebeplerden dolayı buradayım. Futbolu çok severek başladım ve harika kariyerim oldu. Futbolu seven insanlara yardımcı olmak istiyorum. Cevapları da daha kısa tutmam gerektiğini öğreneceğim ama tutkulu olduğunuz zamanlarda bunu yapamıyorsunuz. Yine de bunun için çalışacağım."

"MANCHESTER UNITED İLE BENZER PROJE"

Ole Gunnar Solskjaer: "Manchester United projesine benzer bir iş. Adım adım yükseldik. Kazanmak istiyoruz ama gerçekçi de olmak istiyoruz. Çok teklife 'Hayır' dedim. Beşiktaş'ın projesi, Manchester United'ın projesine benziyor. Kötü gidişatı dindirmemiz lazım. Futbolcularımıza gelişmeyi öğretmek istiyorum. Benimle olmalarını, iyi tarafta olmalarını ve takım arkadaşlarına yardım etmelerini istiyorum. Samsunspor maçını izledik ve analiz ettik. Gelişmemiz gereken şeyler var. Samsunspor iyi takım ama maçı kazanmayı hak ettik. Semih Kılıçsoy'un son dakika pozisyonu çok şanssızdı. Üzerine çalışacağız ve gelişerek devam edeceğiz."

MOURINHO AÇIKLAMASI

Ole Gunnar Solskjaer: "Henüz Jose Mourinho ile konuşmadım. Harika bir hoca. Jose Mourinho ile tekrar görüşmeyi bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum bir teknik adam."

"Bu takım seneye şampiyon olabilir mi? Mustafa Hekimoğlu'ndan yeni bir Erling Haaland çıkarabilir mi?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Gerçekçi bakmak gerekiyor. Geçen sezon 46, bu sezon 20 puanlık fark var. Gelişime odaklanmalıyız, sonrasında nereye kadar gidebileceğimize bakmalıyız. Performans odaklı bakmamız lazım. Ciro Immobile 35 yaşında ama hala öğrenebileceği şeyler var. Santrforlara yardımcı olacağım. Haaland ile kıyas haksızlık olur, kendisi dünyanın en iyilerinden. Semih Kılıçsoy ile bu sabah konuştuk. Hepsine yardımcı olacağım. Haaland kafa toplarında iyi değildi ama artık iyi bir durumda."

"Türkiye'ye gelen teknik adamların stres ve kaostan saçları beyazlıyor. Bu baskıya hazır mısınız?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Saçlarım beyazladı, sıkıntı yok (Gülerek). Manchester United'da toplamda 18 sene bulundum. Baskılar her zaman olacak."