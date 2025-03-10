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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: İyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu. Norveçli çalıştırıcı 'İyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor' dedi.

Haber Merkezi10 Mart 2025 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: İyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

Norveçli teknik adam, "Her maçın hikayesi ayrıdır. Bu maça iyi hazırlandık. Bunun karşılığını almak istiyoruz. İyi bir hafta geçirdik. Dünkü idmanda Jonas'ın sakatlığı oldu. O yüzden değişiklik yaptık. İyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor." dedi.

Solskjaer, Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'un oynaması ve oyun sistemleriyle ilgili gelen soru sonrası, "Jonas biraz daha içeriye konumlanan sağ bek gibi oynuyordu. Tayyip de aynı şekilde oynayacak. Rakibe göre de oynamamız gerekiyor tabii ki. Burada biraz da önemli olan rakibin de nasıl oynadığı. Ona göre çözüm bulacağız. Tayyip'in rolü, Svensson'un rolüne benzer olacak. Tabii ki her şey oynadığımız sisteme uygun olacak." diye cevap verdi.

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