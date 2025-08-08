Ole Gunnar Solskjaer: İyi bir takım için zaman gerekiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4-1 kazandıkları St. Patrick's maçının ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam, "İyi bir takım için zaman gerekiyor. Bu sabırla birlikte sonuçların geleceğini düşünüyorum" dedi.

Solskjaer, "Çok iyi 30-35 dakika geçirdik, ilk yarının başı harikaydı. Çok iyi oynadık ve sonuçtan dolayı mutluyum. Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu" dedi.

Yeni transferleri Ndidi hakkında konuşan Solskjaer, "Ndidi'yi transfer ettik. Biz yarışan, kupalar için mücadele eden oyuncular transfer etmek istiyoruz. Öyle oyuncular getiriyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Geldiği için mutluyum. Katkısı olacak takıma. Kaliteli bir oyuncu. Ruud van Nistelrooy ile konuştum ve kendisini çok övdü. Takıma çok yardımcı olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.