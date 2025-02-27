Beşiktaş, gözünü Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçına çevirdi. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah beyazlılar, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Bellona Kayserispor karşına çıkaracağı 11'i şekillendirmeye başladı.

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Svensson, solunda Arthur Masuaku görev yapacak. Stoper ikilisi Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'den oluşacak.

Solskjaer, orta alanın ortasını Gedson Fernandes ile Alex Oxlade-Chamberlain'e emanet edecek. Bu ikilinin önünde Rafa Silva yer alacak. Hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Joao Mario forma giyecek.

Beşiktaş'ta ileri uçta ise Ciro Immobile'nin olması bekleniyor.