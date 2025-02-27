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Spor

Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor maçının 11'ini netleştiriyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Kayserispor maçının ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.

TRT Spor27 Şubat 2025 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor maçının 11'ini netleştiriyor
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Beşiktaş, gözünü Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçına çevirdi. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah beyazlılar, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Bellona Kayserispor karşına çıkaracağı 11'i şekillendirmeye başladı.

Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Svensson, solunda Arthur Masuaku görev yapacak. Stoper ikilisi Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'den oluşacak.

Solskjaer, orta alanın ortasını Gedson Fernandes ile Alex Oxlade-Chamberlain'e emanet edecek. Bu ikilinin önünde Rafa Silva yer alacak. Hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Joao Mario forma giyecek.

Beşiktaş'ta ileri uçta ise Ciro Immobile'nin olması bekleniyor.

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