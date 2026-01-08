İSTANBUL 17°C / 3°C
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'a geri dönüyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer daha önce çalıştırdığı Premier Lig ekibi Manchester United'a geri dönmeye hazırlanıyor.

8 Ocak 2026 Perşembe 09:33
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'a geri dönüyor
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig devi Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta çalışan ancak işler istenildiği gibi gitmeyince görevinden alınan Norveçli hoca Ole Gunnar Solskjaer, daha önce çalıştığı Premier Lig devi Manchester United'a geri dönmeye hazırlanıyor.

NE SÖYLENDİ?

Amorim Pazartesi günü United'daki görevinden alındı ve hafta bitmeden Solskjaer Portekizli teknik direktörün yerini alabilir. Norveç gazetesi VG'ye göre, 2018-2021 yılları arasında Premier Lig ekibini yöneten eski Kırmızı Şeytanlar'ın eski hocası, önümüzdeki Cuma günü eski kulübüne dönmek için görüşmelerde bulunuyor.

Manchester United efsanesi Ole Gunnar Solskjaer'in Old Trafford'da teknik direktörlük koltuğuna sansasyonel bir dönüş için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Ruben Amorim'in Kırmızı Şeytanlar tarafından görevden alınmasından günler sonra, Norveçli teknik adam eski kulübüyle ikinci bir teknik direktörlük dönemi için görüşmeler yapıyor. Eski Beşiktaş patronunun Cuma gününe kadar göreve dönebileceği aktarıldı.

SOLSKJAER'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. Norveçli teknik direktör, siyah-beyazlı futbolcu takımının başında Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Konferans Ligi'nde 4 olmak üzere 29 maçta görev yaptı.

Söz konusu süreçte 15 galibiyet elden eden Solskjaer, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde rakip ağları 52 kez sarsarken, kalesinde ise 34 gol gördü.

