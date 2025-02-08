Ole Gunnar Solskjaer: Oyuncularımın performansımdan mutluyum

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor maçının ardından konuştu. İşte o sözler...

"ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN"

"Çok önemli bir 3 puan. Çok önemli bir galibiyet deplasmanda. İçeride taraftarımız bize inanılmaz güç oluyor. Bugün deplasmanda olmamıza rağmen buraya geldiler ve bu soğuk havada bize destek oldular. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyorum. Bugünkü planımız oyunu domine etmek ve rakibi hataya zorlamaktı. Çok güzel bir gol attık. 2-0'ı da bulduk. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz."

"SAVUNMA ORGANİZASYONU, GENÇ İSİMLER"

"Çalıştık. Defansif organizasyon olarak iyi çalıştık, antrenman yaptık. Bugünkü enerjimiz önemliydi. İlk yarıda bir tehlikeli pozisyon verdik. Oyuncularımın performansımdan mutluyum. Genç oyuncular, önemli oyuncular. Onlara süre vereceğim ve destek olacağım."

TRABZONSPOR MAÇI

"Çok önemli tabii ki. İyi hazırlanmamız lazım. Bir hafta süremiz var. Bu bir hafta süre içerisinde çok iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yukarıya bakmamız gerekiyor. Üst sıralara gitmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Sakatlıklar yüzünden belki bazı değişiklikler olabilir. Uzun bir süre var. İyi ve sıkı bir şekilde maça hazırlanacağız."

MAÇ SAATİ!

"Taraftar ve oyuncu sağlığı açısından bu saatte oynanması tehlikeli olabilir. Ama ben bir şeyler sayesinde değil, bir şeylere rağmen kazanmayı seven bir hocayım!"