Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St. Patrick's maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

İşte Solskjaer'in konuşmasından öne çıkanlar:

"SABIRSIZLANIYORUM"

"Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Önceki hafta ilk yarı çok iyiydik, 35 dakika. Rakibimiz, bize kadar kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydı ilk yarı. İkinci yarı işler değişti, rakip de sistem değiştirdi. Rakip yarın, ikinci yarı gibi oynayacaktır. Biz çok iyi hazırlandık. Maça da hazırız."

"AYNI İLK 11 OLMAYACAK"

"İlk maç ile aynı ilk 11 olmayacak. Bakacağız. Bizim amacımız sürekli takımı geliştirmek. Önümüzde bir lig maçı var ama şu an tek hedefimiz bu maçı kazanmak. Oynayanlar çok iyi oynuyor."

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

"Şu an bu turnuvadayız. Her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bir kupa şansımız daha var. Her maça ciddi çıkacağız. Sonuna kadar gitmeyi umut ediyorum."

KENY ARROYO'NUN SON DURUMU

"Keny çok yetenekli bir oyuncu. Ben formayı vermiyorum kimseye, oyuncu bana oynaması gerektiğine ikna ediyor. Bir hoca için en kötü durum bazı oyuncuların göstermemesi. Keny geçen hafta oyuna girdi, çok iyi oynadı. Yarın Keny oynayacak, 11 mi yedek mi bilemem. Gelişimine devam etmesi çok önemli. Asla kolay değil. Bir oyuncunun Güney Amerika'dan gelmesi, adaptasyon süreci kolay değil. Genç bir oyuncu. 5-6 aydan beri bizimle. Artık adaptasyon sürecini atlattı diye düşünüyorum. Keny, önümüzdeki süreç için çok iyi işaretler veriyor."

"BAŞKANIMIZLA İLETİŞİMİM ÇOK İYİ"

"İlk geldiğim günden bu yana Başkanımızla iletişimim çok iyi. Geldiğimde süreç çok zordu. Zaman lazımdı. Camianın istikrara kavuşması lazımdı. Çok fazla teknik direktör değiştirildi. Başkan ve yönetimimizin kadroyu geliştirmek çok çalıştığını biliyorum. Ben de hem scout ekibiyle hem başkanımızla bu takımı nasıl inşa edeceğimiz üzerine iletişim halindeyiz. Eleştiriler... Maç kazanırsınız övülürsünüz, kaybedince eleştirilirsiniz. Bu normaldir. Futbolda bu aslında çok doğal bir durum. Sezonun daha başındayız."

"SÜREKLİ GELİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Aslında oyuncularım çok tutkulu ve coşkulu. Shakhtar maçında koşmadığımız yönünde eleştiriler vardı ama en az Shakhtar kadar koştuk. Oyuncularım sürekli kendilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Biz sürekli gelişmeye çalışıyoruz. Her oyuncu takımının iyi kontratak yapmasını, topa çok sahip olmasını, fırsatlar yakalamasını, önde basmasını ister. Ancak futbolda dengeyi bulmanız lazım. Oyuncu grubunuza göre de davranabilirsiniz. Arkadaki oyuncularınız hızlıdır, önde daha fazla kalırsınız. Uzun oyuncularınız vardır, ortalarla sonuca gitmeye çalışırsınız. Biz dengeli, 3 kulvarda mücadele edecek takım inşa etmek istiyoruz. Denge bu anlamda önemli. Ne zaman önde basacağız, ne zaman geride karşılayacağız? Bunları bilmeliyiz. Herkes sürekli önde basmak ister ama dengeli olmak ister. Biz geçen sezon bazı takımlara karşı çok iyi sonuçlar aldık. Düşük blokta, geride savunma yaptık. Hızlı hücumlarla sonuçlar bulduk. Şimdi de daha baskılı bir Beşiktaş göstermek istiyoruz. Rakibimize ilk 30-35 dakikada 2 gol atıp maçı koparmak isteyen bir takım yaratmak istiyoruz. Denge bunun anahtarı. St. Patrick maçında daha önde basan bir takım göreceğiz. İlk golü erken bulmak isteyen bir takım izleyeceğiz."