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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Taraftarımızın hatırlayacağı bir maç olacaktır

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi25 Mayıs 2025 Pazar 18:59 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: Taraftarımızın hatırlayacağı bir maç olacaktır
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"UMARIM TARAFTARIN HATIRLAYACAĞI BİR MAÇ OLACAK"

Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Solskjaer, "Rizespor, şu anda güvende. İyi oynadılar geçen hafta, öz güvenle de buraya geldiler. Geçen hafta ikinci yarıda iyi oynadık. Düzeltmemiz gereken detaylar üzerinde çalıştık. İç sahadaki son maçımız, umarım bu maç taraftarımızın hatırlayacağı bir maç olacaktır." dedi.

"RASHİCA BELKİ DÖNER, BELKİ DÖNMEZ"

Son olarak Solskjaer, "Muçi, bir dönem çok iyi oynadı. Sonrasında sakatlandı ama şu anda iyi. Keny, çok çalıştı ve oynamayı hak etti. Geçen hafta da pozitif anlamda oyuna girdi, fırsatlar yarattı. Gelecekte daha fazla faydalanacağız bu oyunculardan. Milot Rashica'nın Alanyaspor maçında sakatlığı oldu, haftaya belki döner, belki dönmez." ifadelerini kullandı.

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