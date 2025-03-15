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Spor

Ole Gunnar Solskjaer: Tempolu ve hızlı oynamalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konyaspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 20:15 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer: Tempolu ve hızlı oynamalıyız
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konyaspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "Her maç bizim için kendimizi kanıtlama fırsatıdır. İyi antrenman yaptık, iyi hazırlandık, sıkı çalıştık. Geçen hafta hayal kırıklığıydı bizim için. Özellikle duran toplara çalıştık. Umarım sahaya yansıtabiliriz. Tempolu ve hızlı oynamalıyız. Geçen hafta fırsatları değerlendiremedik. Bu hafta goller bulmalıyız, fırsatlar bulmalıyız." dedi.

Norveçli teknik adam, sakatlıkları bulunan isimler ve kadroda yer almayan Elan Ricardo için, "Jonas ve Zaynutdinov'un sakatlıkları var, umarım milli aradan sonra takımla olacaklar. Elan adaptasyon sürecinde, gelmesi gereken seviye için çalışıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Yeni bir ülkeye geldi. Gelecekte daha fazla sahada göreceğiz. Daha çok savaşmak zorunda gelmesi gereken seviye için. Şu anda takımımızda Amir ve Salih de var orta sahada. 12 yabancı kuralı da var. 12 yabancıdan fazla oyuncuyu kadroya alamıyoruz." sözlerini sarf etti.

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