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Spor

Ole Gunnar Solskjaer, U19 maçını takip etti

Beşiktaş'ın 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek oyuncularla tanıştı. Norveçli çalıştırıcı, U-19 Akademi Takımının Boluspor ile oynadığı mücadeleyi de başkan Serdal Adalıyla birlikte takip etti.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer, U19 maçını takip etti
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Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek oyuncularla tanıştı.

Beşiktaş'tan gelen açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek göreve başlayan Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve tesislerimizde görevli personellerimizle tanışan Ole Gunnar Solskjaer, kendisi gibi Norveçli olan futbolcumuz Jonas Svensson'la bir süre sohbet ettikten sonra BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Teknik ekibimize ve futbolcularımıza bu akşam oynayacağımız Reeder Samsunspor maçında başarılar dileyen Teknik Direktörümüz Solskjaer, daha sonra Başkanımız Serdal Adalı, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Mollaoğlu ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ile birlikte U-19 Akademi Takımımızın Elit A Ligi'nde Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı izledi."

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