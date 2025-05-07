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Spor

Ole Gunnar Solskjaer ülkesi Norveç'te gündem oldu! ''Film yıldızı gibi''

Dev derbide Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ülkesinde gündem oldu. Övgüleri toplayan deneyimli çalıştırıcı için 'Film yıldızı gibi' gibi ifadelere yer verildi. İşte detaylar...

AKŞAM7 Mayıs 2025 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer ülkesi Norveç'te gündem oldu! ''Film yıldızı gibi''
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Fenerbahçe derbisiyle Beşiktaş'ta büyük itibar kazanan Ole Gunnar Solskjaer, ülkesinde de gündem olmayı sürdürüyor. Norveç basını, Beşiktaş taraftarlarının bu önemli galibiyetten sonra Norveçli Hoca'yı sosyal medyada övgüye boğduğunu yazdı. Beşiktaşlı taraftarların yaptığı paylaşımlara yer verilen haberlerde, "Ole film yıldızı gibi" ifadesi kullanıldı.

Norveçli hocanın, Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti, hocalık kariyerinin en önemli başarılarından biri olarak gösterildi. Solskjaer de Norveç basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum. Kulüp harika" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Solskjaer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarının tamamını kazanan ilk Beşiktaş teknik direktörü olarak tarihe geçti.

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