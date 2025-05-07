Fenerbahçe derbisiyle Beşiktaş'ta büyük itibar kazanan Ole Gunnar Solskjaer, ülkesinde de gündem olmayı sürdürüyor. Norveç basını, Beşiktaş taraftarlarının bu önemli galibiyetten sonra Norveçli Hoca'yı sosyal medyada övgüye boğduğunu yazdı. Beşiktaşlı taraftarların yaptığı paylaşımlara yer verilen haberlerde, "Ole film yıldızı gibi" ifadesi kullanıldı.

Norveçli hocanın, Fenerbahçe karşısındaki galibiyeti, hocalık kariyerinin en önemli başarılarından biri olarak gösterildi. Solskjaer de Norveç basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum. Kulüp harika" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Solskjaer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarının tamamını kazanan ilk Beşiktaş teknik direktörü olarak tarihe geçti.