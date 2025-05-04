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Spor

Ole Gunnar Solskjaer'den derbi ve Mourinho yorumu! ''Umarım kötü gecelerinden biri olur''

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her iki takım önemli bir maç olduğunun altını çizen Norveçli çalıştırıcı derbi için 'Galatasaray maçında gördüm; eğer ev sahibiysen ve bu tarz maçları kazanıyorsan, daha iyi bir şey yok. Ama evinde kazanamıyorsan, daha kötüsü de yok. Umarım bu, Jose'nin kötü gecelerinden biri olur.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2025 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer'den derbi ve Mourinho yorumu! ''Umarım kötü gecelerinden biri olur''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile karşılaşacakları maç öncesi derbi hakkında ve Jose Mourinho hakkında BBC'ye açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"BU ÖNEMLİ BİR MAÇ"

"Bu önemli bir maç. Beşiktaş'ın, üçüncülük umutlarını sürdürebilmesi için bir sonuca ihtiyacı var. Bu sıradaki bitiş, Türkiye Kupası finalini kimin kazandığına bağlı olarak, ikinci ön eleme turu yerine UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı verebilir."

"HATA YAPMA LÜKSLERİ YOK"

"Fenerbahçe, Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında kovalıyor. Aralarında sekiz puan fark var ve beş maç kaldı. Hata yapma lüksleri yok. Mourinho'nun bu tabloyu lehine çevirmek için ne planladığını kim bilebilir?"

"BANA MANCHESTER UNITED'I HATIRLATTI"

"Buradaki kulübün kimliği ve kültürünün size uygun olduğunu hissediyorsunuz; dürüstlük, toplumsal çalışma gibi değerler var. Bu anlamda Manchester United'a çok benziyor. Manchester United'ı hatırlattı bana."

OLE, MOURINHO İLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYI HATIRLATTI

Ole Gunnar Solskjaer, Nisan 2021'de Jose Mourinho ile yaşadığı sözlü atışmayı hatırlattı.

Son Heung-min'in bir pozisyonda hakemi aldattığını ima eden Norveçli çalıştırıcının sözlerine Jose Mourinho sert bir yanıt vermişti.

Solskjaer, yaptığı açıklamada, "Eğer oğlum böyle bir davranışta bulunsaydı, ona yemek vermezdim" demişti.

Mourinho ise bu sözlere klasik üslubuyla yanıt vermişti: "Neyse ki Sonny'nin babası, Ole'den daha iyi bir adam. Bir baba, ne olursa olsun çocuklarını beslemelidir; gerekirse çalarak bile."

"MOURINHO'YU GÖRMEK GÜZEL OLACAK"

"Derbi zamanı Jose Mourinho'yu görmek çok güzel olacak. Umarım oynanan futbol olur; başka şeyler değil."

"UMARIM JOSE'NİN KÖTÜ GECELERİNDEN BİRİ OLUR"

"Galatasaray maçında gördüm; eğer ev sahibiysen ve bu tarz maçları kazanıyorsan, daha iyi bir şey yok. Ama evinde kazanamıyorsan, daha kötüsü de yok. Umarım bu, Jose'nin kötü gecelerinden biri olur."

OLE'DEN FRED'E ÖVGÜ

"Fred, her gün yüzde 100'ünü vereceğine gözünüz kapalı güvenebileceğiniz bir futbolcu."

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