İSTANBUL 30°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6144
  • EURO
    47,3791
  • ALTIN
    4424.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ole Gunnar Solskjaer'den Rashica açıklaması
Spor

Ole Gunnar Solskjaer'den Rashica açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Milot Rashica'nın hastalığı nedeniyle St. Patrick's maçı kadrosunda yer almadığını söyledi.

Haber Merkezi7 Ağustos 2025 Perşembe 21:43 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer'den Rashica açıklaması
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu. St. Patrick's maçı öncesi konuşan Solskjaer, kadroya alınmaya futbolculara da değindi.

Solskjaer açıklamasında; "Konferans Ligi yeni bir fırsat. Bu turnuvada ilerilere gitmek istiyoruz. Umarım İstanbul'a çok iyi bir sonuçla döneceğiz. Çok hazırız." dedi.

Tecrübeli hoca, "Rashica, hastalandı. Şu anda burada değil ve otelde ama çok fazla oyuncumuz var. İlk 11'deki oyuncuların iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Uduokhai de hastalandığı için kadroda yer alamadı." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.