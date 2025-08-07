Ole Gunnar Solskjaer'den Rashica açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu. St. Patrick's maçı öncesi konuşan Solskjaer, kadroya alınmaya futbolculara da değindi.

Solskjaer açıklamasında; "Konferans Ligi yeni bir fırsat. Bu turnuvada ilerilere gitmek istiyoruz. Umarım İstanbul'a çok iyi bir sonuçla döneceğiz. Çok hazırız." dedi.

Tecrübeli hoca, "Rashica, hastalandı. Şu anda burada değil ve otelde ama çok fazla oyuncumuz var. İlk 11'deki oyuncuların iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Uduokhai de hastalandığı için kadroda yer alamadı." ifadelerini kullandı.