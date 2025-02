Beşiktaş Teknik Direkötrü Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"SABIRLI OYNADIK, MUTLUYUZ"

"Her zaman kupa maçları zor olur. Büyük takımlara karşı oynayan takımlar her zaman direnirler. Bu şanları kaçırmak istemezler. Her şeylerini verdiler. Sabırlı oynadık. Mutluyuz. Kupada iki maçı da kazanmış olduk."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Sakat oyuncular var. Giden oyuncular var ve realist davranmak zorundayız. Oyuncu arıyoruz. Kulüp daha önce çok fazla para harcadı. Bu yüzden akıllı olmalıyız. Doğru oyuncuları buraya getirmeliyiz. Başkanımız çok çalışıyor. Önemli bir sezondayız. Ligde daha yukarı gelmemiz gerekiyor. Kupayı almamız gerekiyor. Tabii ki planlarımız doğrultusunda bir şeyler olacak."

GENÇ OYUNCULAR

"Çok önemli bu. Sahaya çıktıklarında hem kulüp hem taraftar onları iyi görmek istiyor. Onları sahaya sürmek için elimden geleni yapıyorum. Kulübün, taraftarın da istediği daha çok genç oyuncunun oynaması. Bu bireysel bir durum değil, kulübün istemesi. Genç oyuncuların oynaması için elimden geleni yapacağım. Genç oyuncuları iyi bir şekilde değerlendirmek için diğer genç oyuncuları da yanlarına koyacağız ama tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız var."

TOM GREEN, TEKNİK EKİBE TAKVİYE

"Evet, biz aslında burada hocalar olarak çok iyi çalışıyoruz. Herkes çok iyi çalışıyor. Burada çalışan herkes çok iyi. Çok çalışkan herkes. Biz buraya birilerini getireceksek, daha çalışkan insanları getirmeliyiz. Tom, futbol görüşü iyi olan iyi bir analizci. Daha önce birlikte çalıştım. Bize değer katacak. John Vik'in de bize desteği olacak. Ben daha fazla takviye istersem, başkanın yanımda olacağını biliyorum. Biz şu anda daha iyi bir Beşiktaş inşa etmek zorundayız. Çünkü son 3-4 senedir kötü giden bir süreç var. Adım adım daha iyi bir Beşiktaş inşa etmeye çalışacağız."

"BU TÜR MAÇLAR ZOR OLUR"

"Bu tür maçlar her zaman zor olur. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarlardan bahsetmek istiyorum, burada harika bir atmosfer ortaya çıkardılar. En iyi taraftara sahip olan takımın biz olduğunu söyleyebilirim. Bu galibiyetle hedefimiz olan çeyrek final için bir adım attık. Mutluyuz."

"ORTA SAHA ALACAĞIZ"

"3 oyuncu gitti. Arıyoruz. İyi oyuncular için çalışıyoruz. Başkanımız, scout ekibi çalışıyor. Bir takım isimler var. Çalışma yapılıyor. Önemli olan burada kulübün geleceği. Kulübün geleceği için önemli isimler almamız gerekiyor. Genç oyuncuları da iyi bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. İhtiyaçlarımız var, orta saha oyuncusu alacağız."

SEMİH VE MUSTAFA

"Semih, genç bir oyuncu ve çok yetenekli. Ona dair çok umudum var. Ciro'dan çok şey öğrenmesi gerekiyor kendini geliştirmesi açısından. Mustafa da çok yetenekli. Heyecan verici iki oyuncu. Rakip, çok iyi defans yaptı. Semih, çok çalıştı, yoruldu. Gol atmaya başlayınca devamı gelecektir. İkisinden de memnunum."

SVENSSON - AJAX

"Jonas Svensson'a Ajax'ın bir ilgisi var diye haberler var."

"Ajax ve Beşiktaş büyük takımlar olduğu için her zaman böyle spekülasyonlar çıkacaktır medyada. Bu normal, her zaman olacak. Jonas, istediği sürece Beşiktaş'ta kalacaktır. Çok iyi bir profesyonel. Taraftarlar, kulüp, herkes ondan çok memnun. Biz de ondan çok memnunuz."

"Önemli olan şu nokta da var. Svensson'un çalışma azmi ve profesyonelliğini genç oyunculara aktarma noktasında bizim için çok önemli. Her zaman genç oyunculara yardım eden, antrenmanlarda en iyisini yapan birisi. Beşiktaş'ı eski haline, en iyi haline getirecek oyunculardan birisidir Svensson. Her zaman genç oyunculara çok destek olan bir karakter. Doğru, kazanan Beşiktaş'ı inşa etmek için bu tür oyuncularla devam edeceğiz. Genç oyuncularımız, bu tarz büyük kariyerli, kariyeri boyunca çok şey yaşamış oyunculardan çok şey öğrenecekler. İyi karakterdeki, büyük profildeki oyuncularımız da takıma çok şey katacak."