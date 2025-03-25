Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"Beşiktaş'a geldiğimde çok heyecanlı ve aynı zamanda gergindim. Geldiğimde insanların biraz daha düşük moralli olduğunu gördüm. Burası harika bir çalışma ortamı, büyük bir kulüp ve hepsi iyi insanlar. Atmosferin değiştiğini düşünüyorum."

"Türk insanı ve özellikle Beşiktaş taraftarı birbirine bağlı. Sadece 2 aydır buradayım ama Beşiktaş'ın futbol anlayışını seviyorum. Doğru şekilde işimizi yapmak istiyoruz. Beşiktaş ve oyuncular için olabildiğince doğru kararlar almak istiyoruz. Aşama aşama gideceğiz."

"TÜRK FUTBOLUNA OLUMLU BİR KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM"

"Diğer ligler daha gelişim odaklı, burada daha fazla olgun oyuncular oynuyor. Türk futboluna olumlu bir katkıda bulunmak istiyorum. Beşiktaş'a gelip burada gelişebilecek ve buradan Avrupa büyüğü kulüplere gidebilecek oyuncular yaratmalıyız. Belki bunların olmasıyla birlikte biz de büyük kulüpler arasına girebiliriz."

"HER TAŞIN ALTINA BAKMALIYIZ"

"Boşa harcayacak paramız yok. Akıllı olmalıyız. Her taşın altına bakmalıyız. Transfer süreci detaylı olmak zorunda. Son 3-4 sezondur zirveden uzak kaldık. Gerçekçi olmamız lazım. Daha rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Kendi temel futbol değerlerim benimle birlikte ama buradaki futbola da uyum sağladığımız anlar olacak. Türkiye'de çok fazla kontra atak oynanıyor. Her seferinde gerekirse bir şey değiştirmeye hazır olmalıyım."

"ALEX FERGUSON'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

"Üstümüzde yer alan takımlara yaklaşmamız gerek. Derbilerin zaten kendi havası vardır. Bizim diğer maçlarda her birini kupa finali gibi oynamalıyız. Her birini... Sir Alex Ferguson'dan çok şey öğrendim. Benzer değerlerimiz var. Dürüstlük, sadakat, sıkı çalışma gibi. Belki benden daha öfkeli olarak tanınıyor ama ben de sinirlenebiliirm. Asla elinden gelenin en iyisini yapan birine bağırmazdım. Herkes hata yapabilir. Alex Ferguson da böyle birisi. Umarım ondan birazcık da olsa bir şeyler öğrenebilmişimdir."

"Beşiktaş'ta zaten tarihimiz var. Tabii ki akademiye yatırım yapmalıyız. İstediğimiz şey bu. Yatırım yapmalı ve gençlere zaman vermeliyiz. Türk futbolunda farkettiğim bir şey var, bir zorluktan bahsetmeliyim. Türkiye'de U19 takımından direkt A takıma yükseliyor oyuncular. Bu çok büyük bir boşluk. Bazı oyuncular direkt geçebilir Semih ve Mustafa gibi ama çoğu oyuncunun arada geçirebileceği bir aşamaya daha ihtiyacı var."

"FUTBOLDA KISA YOLDAN GİTMEK YOKTUR"

"Roma'ya ulaşmanın tek yolu yok. Birçok yolu olabilir. Dünyanın en çalışkan oyuncusu olmak bedava. Bu tarz oyuncuları bulmalıyız. Eğer canavar gibi antrenman yaparsan, canavar gibi oynarsın sahada. Futbolda kısa yoldan gitmek yoktur. Eğer oynamıyorsan bu gelecek gün daha sıkı antrenman yapman gerekiyor demektir."

"Manchester United yüksek baskının olduğu bir kulüp. Buraya da geldiğimde aynı baskıyı yaşıyorum. Manchester United'ta bunları yaşadıktan sonra buna hazırım diyebiliyorum. Çalıştığım 3 yılda Manchester United'ta çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi gösterebileceğimi düşünüyorum."

"1999 Şampiyonlar Ligi finali bende uzak bir anı. İnsanlar bana o golü hep hatırlatıyor ama uzun zaman oldu. Tabii fotoğrafları görmeye bayılıyorum ama geleceğe bakmamız gerekiyor. Her zaman böyle düşünüyorum."

"CRİSTİANO'NUN GERİ DÖNÜŞÜ MANCHESTER UNİTED İÇİN MÜKEMMEL BİR FİKİR GİBİYDİ"

"Cristiano takıma geri dönmüştü. İlk maçı inanılmaz bir atmosfer vardı. Belki de Old Trafford'daki en acayip atmosferdi. Cristiano'nun geri dönüşü Manchester United için mükemmel bir fikir gibiydi. Herkes tekrar şampiyonluk adayı olabileceğimize ikna olmuştu ama biz yarışın içinde olmaya yetecek kadar kaliteli bir takım olmadığımızı biliyorduk. Cristiano'nun gelişi tabii ki dengeleri değiştirdi ama kesinlikle bozdu diyemem. Ben 6 hafta sonra görevden ayrıldım. Kim bilir daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu? Bana sorduklarında Cristiano'nun geri dönmesini istediğimi söyledim. Her zaman kararlarımın arkasındayım."