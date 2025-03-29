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Spor

Ole Gunnar Solskjaer'den üç değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'inde üç değişiklik yaptı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer'den üç değişiklik
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'inde üç değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi ve Rafa Silva ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç'un yerine sağ bekte Jonas Svensson'a, savunmanın ortasında ise sakatlanan Felix Uduokhai'nin yerine ise Emirhan Topçu'ya forma verdi.

Golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kulübeye çeken Solskjaer, Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Ernest Muçi'yi ise Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Deneyimli teknik adamın, sarı-kırmızılı takım karşısında forvet bölgesinde santrfor orijinli bir oyuncuyu oynatmaması dikkati çekti.

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