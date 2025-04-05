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Spor

Ole Gunnar Solskjaer'in çocukluk arkadaşı konuştu! ''Doğru tuşlara basıyor''

Beşiktaş'ta görev yapan Ole Gunnar Solskjaer'in çocukluk arkadaşı Arild Stavrum, Norveçli teknik adamın siyah-beyazlı takımda önemli bir etki yarattığını söyledi. Stavrum, Solskjaer'in önceki teknik direktörlere göre doğru tuşlara bastığını ve takım içindeki disiplini önemsediğini belirtti.

Akşam5 Nisan 2025 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer'in çocukluk arkadaşı konuştu! ''Doğru tuşlara basıyor''
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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çocukluk arkadaşı olan Arild Stavrum, vatandaşının Siyah-Beyazlı takımdaki performansını değerlendirdi. Stavrum, "Beşiktaş'ta yüreğinizi vücudunuzun dışına çıkarmanız gerekiyor. Solskjær, insanların kulübe karşı tutkulu olmasından çok endişe duyduğunu söylüyor. Takım içinde performans gösteremeyenleri eleştiriyor. Beşiktaş'ta görev alan önceki hocalara göre çok daha iyi bir şekilde doğru tuşlara basıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

1.92 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

52 yaşındaki teknik adam, Siyah-Beyazlı takım başında toplam 13 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, bu süre içinde 8 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi elde etti. Ole Gunnar Solskjaer'in puan ortalaması 1.92 oldu. Norveçli çalıştırıcının ligde oynadığı 8 maçta ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgisi bulunuyor. Başarılı çalıştırıcının Süper Lig puan ortalaması ise 2.00 oldu. Solskjaer'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona eriyor.

SEZON SONU RAPOR HAZIRLAYACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe yenilgisinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Gelecek sezonun planları için Solskjaer, "Kadromuzdaki oyunculara bakarak hangilerinin kalacağını, hangi pozisyonlara yeni oyuncular alınacağının kararını vereceğiz"ifadelerini kullandı. Siyah-Beyazlı Yönetim, Norveçli çalıştırıcıdan gelecek rapora göre yeni sezon planlamasını yapacak. Çok sayıda oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor

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