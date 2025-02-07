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Spor

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine bir takviye daha

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine bir isim daha dahil edildi. Manchester United'daki görevinden ayrılan Tom Green, siyah-beyazlıların teknik ekibine katıldı.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 17:04 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine bir takviye daha
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Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine isimleri dahil etmeyi sürdürüyor.

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Kırklarelispor'la oynadığı maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskajer, ekibine yeni isimlerin katılabileceğini söylemişti.

Solskjaer maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz aslında hocalar olarak çok iyi çalışıyoruz. Burada herkes çok iyi. Biz birilierini getireceksek daha çalışkan insanları getirmemiz gerekiyor. Tom, futbol görüşü çok iyi olan bir analizci. Daha önce birlikte çalıştım. Bize değer katacak. John Vik'le birlikte çalıştım bize desteği olacak. Bu alanda bir takviye istersem başkanımızın bana destek olacağını biliyorum. Adım adım daha iyi bir Beşiktaş inşa etmek için bu mücadeleyi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan teknik ekip bilgilerinde de Tom Green'in ekibe dahil olduğu ve fotoğrafının eklendiği görüldü.

Ole Gunnar Solskjaer'le Manchester United ve Molde'de birlikte çalışan Tom Green, son olarakn Premier Lig ekibinde görev yapıyordu.

  • Ole Gunnar Solskjaer
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