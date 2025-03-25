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Spor

Ole Gunnar Solskjaer'in ilk derbisinde rakibi Galatasaray

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlıların başında ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacak.

IHA25 Mart 2025 Salı 12:51 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer'in ilk derbisinde rakibi Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde şampiyonluğun uzağında kalan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına gitmek için Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefinin yanı sıra ilk 4'teki yerini de sağlamlaştırmak istiyor. Kartal, bu bağlamda Galatasaray maçına galibiyet parolasıyla çıkacak.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de söz konusu mücadeleyle birlikte ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Siyah-beyazlılarla ligde ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Solskjaer, son 2 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Süper Lig'de ilk büyük maç deneyimini de iç sahada Trabzonspor'a karşı yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2-1'lik skorla kazanan teknik direktör olmuştu.

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