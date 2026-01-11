İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Ole Gunnar Solskjaer'in maaşı belli oldu

Premier Lig ekibi Manchester United'ın başına yeniden geçmeye hazırlanan Ole Gunnar Solskjaer'in maaşı belli oldu.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 10:53 - Güncelleme:
Ole Gunnar Solskjaer'in maaşı belli oldu
ABONE OL

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'a sansasyonel bir geri dönüş yapmaya hala yakın görünüyor.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, 1999'daki üçleme (Treble) zaferinin mimarlarından olan Solskjaer, Old Trafford'daki üçüncü döneminin gerçekleşmesi halinde kazanacağı ücreti de netleştirmiş durumda. Ruben Amorim ile yollarını ayıran Kırmızı Şeytanlar, yeni bir geçici teknik direktör arayışına girerken, bu süreçte Solskjaer ile temaslara başladı. Görüşmelerin sürdüğü ve Norveçli çalıştırıcının yeniden göreve dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Gelen son haberlere göre Solskjaer, Manchester United'da bir kez daha geçici teknik direktörlük görevine getirilebilir. Kırmızı Şeytanlar, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile yalnızca 14 ay süren birlikteliğin ardından yollarını ayırınca bu pozisyon yeniden boşaldı.

Amorim ile yapılan bu başarısız denemenin United'a maaş ve tazminatlar dahil yaklaşık 27 milyon sterline (36 milyon dolar) mal olduğu belirtiliyor.

Bu bedelin bir kısmı Amorim'i Sporting'den koparmak, bir kısmı da sözleşmesini feshetmek için ödendi. Solskjaer'in 2021'deki ayrılığı ise kulübe yaklaşık 10 milyon sterline (13 milyon dolar) mal olmuştu.

Buna karşın Norveçli teknik adam, yeniden göreve getirilmesi halinde daha ekonomik bir seçenek olarak görülüyor. Nettavisen'e göre Solskjaer, United'ın başına ilk geçtiğinde yıllık 7,2 milyon sterlin (10 milyon dolar) kazanıyordu ve bu şartlar kalıcı sözleşmesinde de korunmuştu.

Premier League'de geçici görevler için net bir maaş standardı olmadığı vurgulanırken, Solskjaer'in bu kez görevi önceki dönemine kıyasla daha düşük bir ücretle kabul etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Aynı kaynağa göre Solskjaer haftalık 50-60 bin sterlin arasında bir ücret alacak. Sözleşmede Şampiyonlar Ligi'ne katılım gibi önemli bonus maddeleri de yer alacak ve bu primlerin toplamı 4 milyon sterline (5 milyon dolar) kadar çıkabilecek.

