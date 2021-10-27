Ole Gunnar Solskjaer'in tazminatı belli oldu

27 Ekim 2021 Çarşamba 20:15 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 20:15

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın başında son 4 maçta galibiyete hasret kalan ve 3 karşılaşmadan puansız ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, eleştirilerin hedefi olmuştu. Manchester United, Norveçli hocayla yollarını ayırması beklenirken, Solskjaer'in kovulması halinde alacağı tazminat belli oldu.

İngiliz basını, Solskjaer'in kontratıyla alakalı önemli bir bilgiyi de paylaştı. The Sun Gazetesi, Manchester United'ın, Solskjaer'i kovması durumunda Norveçli hocaya 7.5 milyon Pound (98.2 milyon TL) tazminat ödemek zorunda olduğunu duyurdu.

SOLSKJAER'İN AYRILMASI HALİNDE ADAYLAR BELLİ

Solskjaer'in görevinden alınması durumunda Manchester United'ın aday listesi şu şekilde: Antonio Conte, Zinedine Zidane, Luis Enrique, Brendan Rodgers ve Erik Ten Hag.