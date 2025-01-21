Oleksandr Shovkovskyi: Galatasaray'ın atakları bugün bizi şaşırttı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaştı.

RAMS Park'te oynanan mücadelede taraflar 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

Maçın ardından konuşan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, "Galatasaray güçlü bir takım hücumda. Bugün oyun bize ders verdi, doğru taktiksel değişiklikler yaptık. Galatasaray'ın atakları bugün bizi şaşırttı. Bugün bu oyunu göstermemiz önemliydi. Taraftarları duymak çok önemli. Uzun süredir duymuyoruz. Bu bizi motive etti. Galatasaray taraftarını övmek istiyorum, çok iyiydiler. Hiçbir şeye bakmadan, benim oyuncularımdan memnun kaldım. Hatalar da yaptılar, hatasız olmaz zaten. Çok mücadele ettiler." yorumunda bulundu.