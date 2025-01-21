İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6254
  • EURO
    37,1381
  • ALTIN
    3141.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oleksandr Shovkovskyi: Galatasaray'ın atakları bugün bizi şaşırttı
Spor

Oleksandr Shovkovskyi: Galatasaray'ın atakları bugün bizi şaşırttı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Dinamo Kiev 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 22:38 - Güncelleme:
Oleksandr Shovkovskyi: Galatasaray'ın atakları bugün bizi şaşırttı
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile karşılaştı.

RAMS Park'te oynanan mücadelede taraflar 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını aldı.

Maçın ardından konuşan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, "Galatasaray güçlü bir takım hücumda. Bugün oyun bize ders verdi, doğru taktiksel değişiklikler yaptık. Galatasaray'ın atakları bugün bizi şaşırttı. Bugün bu oyunu göstermemiz önemliydi. Taraftarları duymak çok önemli. Uzun süredir duymuyoruz. Bu bizi motive etti. Galatasaray taraftarını övmek istiyorum, çok iyiydiler. Hiçbir şeye bakmadan, benim oyuncularımdan memnun kaldım. Hatalar da yaptılar, hatasız olmaz zaten. Çok mücadele ettiler." yorumunda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.