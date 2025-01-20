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Spor

Oleksandr Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımıyla oynayacağız

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 18:25 - Güncelleme:
Oleksandr Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımıyla oynayacağız
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek.

Salı günü 18.30'da oynanacak mücadele öncesi Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HAYATA DEVAM ETMELİYİZ"

Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla oynayacaklarını belirten teknik adam, "Oyuncularımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ülkede spora devam etmeliyiz. Ukrayna'da hayata devam etmemiz gerekiyor. Spor da bunun bir parçası."

"Biz savaştayız. 3 senedir aktif halde, 11 senedir savaş var. Antrenmanları bombalar altında yapıyoruz. Savaşçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım biz de güçlü olacağız ve bu savaşı kazanacağız."

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Takımın durumuyla ilgili bilgi veren Shovkovskyi, savunmadan Denys Popov ve orta sahadan Volodymyr Brazhko'nun forma giyemeyeceğini, bunun dışında bütün futbolcuların iyi durumda olduğunu vurguladı. Devre arası kampının çok verimli geçtiğini ancak 2,5 haftalık sürecin hazırlanmak için uzun bir süre olmadığını dile getiren Shovkovskyi, buna karşın antrenmanların ve hazırlık maçlarının güzel geçtiğini dile getirdi.

"EN ÖZEL VE EN GÜÇLÜ TAKIM"

Son olarak Galatasaray'la ilgili konuşan Ukraynalı teknik adam, şöyle konuştu:

"Dürüstçe söylemek gerekirse hangi takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin en özel ve en güçlü takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Son dönemde takıma 150 milyon avro harcadılar. Tabii ki bizim böyle bir durumumuz yok. Ancak rakibin çok güçlü olmasına karşın hazırlığımızı yaptık."

"Biz prestij için sahaya çıkacağız ama tabii ki iyi bir oyun ortaya koyacağız. Herkesin iki takıma da hayran kalmasını istiyoruz. Ukrayna çok yaşa."

"DAHA İLERİYE GİTMEK İSTİYORLAR"

Teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi ile birlikte basın toplantısına katılan takım kaptanı Vitali Buyalskyi, salı günü oynanacak karşılaşmanın kendilerine çok şey göstereceğini ve Galatasaray karşısında önde oynamaları gerektiğini söyledi.

Takımda birçok genç oyuncunun olduğunu ve kendilerini göstermek istediklerini vurgulayan Buyalskyi, "Genç oyuncular daha fazla ileriye gitmek istiyorlar, kupa kazanmak istiyorlar. Başarılı olup farklı takımlara gitmek istiyorlar. Onların daha fazla ilerlemesi için motive etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR SONUÇ ÇIKARACAĞIZ"

Antalya'da kamp yaptıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Buyalskyi, "Çok antrenman yaptık, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Teknik direktörümüz de bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Salı günü güzel bir sonuç çıkaracağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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