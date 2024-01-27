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Spor

Olimpik Lyon'un yeni yıldızı Nemanja Matic

Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, Rennes'den Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i kadrosuna kattı.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 14:02 - Güncelleme:
Olimpik Lyon'un yeni yıldızı Nemanja Matic
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon, Rennes'den Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i renklerine bağladı.

Olimpik Lyon Kulübü, Rennes'den 2,6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Matic ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürülen 35 yaşındaki futbolcu, Chelsea, Benfica, Manchester United ve Roma gibi takımlarda oynadıktan sonra sezon başında Rennes'e transfer olmuştu.

Sırbistan Milli Takımı'nda 48 kez görev yapan Matic, Rennes formasıyla 19 maça çıktı.

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