Olimpik sporculara 10 bin dolar destek!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), olimpiyat oyunlarına katılan her sporcuya 10 bin dolar "olimpik sporcu bursu" vereceğini duyurdu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Lozan kentindeki 146. IOC Genel Kurulu'nda konuşan IOC Sporcu Komisyonu Başkanı Pau Gasol, "Geleceğe Hazır Olimpik Sporcu Bursu" projesi için her olimpiyat dönemi başına 140 milyon dolarlık fon ayrıldığını açıkladı.

Bursun olimpik her sporcu için geçerli olacağını belirten Gasol, "Burs, sadece madalya kazananlar ya da belirli ülkelerin sporcuları için değil, istisnasız her sporcu için geçerli olacak. Çünkü her sporcunun hikayesi farklı olsa da her biri olimpiyat sahnesine çıkabilmek için fedakarlıklar yaptı. Yıllarca süren adanmışlık, sıkı çalışma ve bir rüyaya inanma süreci var. Bu bir ödül parası değil, olimpik sporcu olabilmek için gösterilen çabanın, yolculuğun ve adanmışlığın bir takdiridir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu destekten ilk yararlananlar, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışan olimpik sporcular olacak.

Bu hamle, sporcuların uzun vadeli sportif hedeflerine ya da aktif spor yaşamları sonrası kariyer geçişlerine yeni ve tamamlayıcı yollarla destek olmayı amaçlayan "geleceğe hazır" stratejik çerçevesinin ilk somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Mevcut destek programlarını etkilemeyecek yeni burs programı, tamamlayıcı bir nitelik taşıyacak. Her olimpiyat döneminde yaklaşık 14 bin sporcunun bu fona başvurma hakkı kazanması bekleniyor. Sporcular, yarıştıkları her bir olimpiyat oyunu için ayrı ayrı 10 bin dolarlık bu haktan yararlanabilecek.

Bu burs, IOC'nin ulusal olimpiyat komitelerine, uluslararası spor federasyonlarına, olimpiyat organizasyon komitelerine veya olimpik dayanışma fonlarına sağladığı mevcut destekleri azaltmayacak.

ULUSAL OLİMPİYAT KOMİTELERİ ARACILIĞIYLA DAĞITILACAK

Burs ödemeleri, halihazırda var olan ulusal olimpiyat komitesi yapıları üzerinden sporculara ulaştırılacak.

Eğer bir sporcu bu bursa başvurmamayı tercih ederse kendisine ayrılan pay, gelecek nesil sporcuların yararlanması için fonda kalmaya devam edecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Milano Cortina 2026'dan itibaren olimpiyat oyunlarına "Aa" akreditasyonu ile katılmış tüm sporcular burs hakkına sahip olacak.

Bu fon yalnızca asıl olimpiyat oyunlarına katılan sporcuları kapsıyor. Gençlik Olimpiyat Oyunları katılımcıları bu burstan yararlanamayacak.

Sporcuların bu haktan faydalanabilmesi için doping kuralları ihlali yapmamış olması, IOC etik kurallarını, katılım şartlarını veya olimpiyat tüzüğünü ihlal etmemiş olması gerekiyor.

Milano Cortina 2026 için başvuru sürecinin bu yılın sonunda açılması, ilk ödemelerin ise 2027 yılında yapılması planlanıyor.