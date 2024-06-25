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Spor

Olimpiyat daveti alan Trezeguet'e Trabzonspor'dan vize çıkmadı!

Trabzonspor Kulübü, 2024 Paris Olimpiyatları için Mısır'dan davet alan Mahmoud Trezeguet'e izin verilmediğini açıkladı.

25 Haziran 2024 Salı 15:56 - Güncelleme:
Olimpiyat daveti alan Trezeguet'e Trabzonspor'dan vize çıkmadı!
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Trabzonspor'dan Mısırlı yıldız Mahmoud Trezeguet hakkında bilgilendirme geldi.

Bordo-Mavililer, Trezeguet'nin 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Mısır'ın U23 futbol takımında oynaması için davet aldığını fakat Avrupa Ligi elemesi nedeniyle katılmasına izin verilmediğini duyurdu.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Mısır'ın U23 futbol takımında oynaması için davet almıştır.

Oyuncumuz bu turnuvada yer almak istediğini kulübümüze bildirmiş ancak, FIFA'nın uluslararası maç takvimi Olimpiyat U23 oyunlarını içermediğinden ve takımımız davet süresince UEFA kulüp müsabakalarında önemli eleme maçları oynayacağından dolayı sporcumuzun 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmasına izin verilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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