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Spor

Olimpiyat üçüncüsüyüz! Paris 2024'te ilk madalya geldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın okçuluk branşında Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
Olimpiyat üçüncüsüyüz! Paris 2024'te ilk madalya geldi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin'le karşılaştı.

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli okçular, Paris 2024'te Türkiye adına ilk madalyayı kazanma mutluluğunu yaşadı.

  • Mete Gazoz
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