A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Milliler gruptaki ikinci maçını yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile oynayacak.

Türkiye grupta ev sahibi Japonya'nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar 2024 Paris bileti alacak.

Salon: Tokyo Yoyogi

Hakemler: Dziewirz Scott (Kanada), Jiang Liu (Çin)

Sırbistan: Krsmanovic, Atanasijevic, Kujundzic, Podrascanin, Todorovic, Kovacevic (Kapur, Peric, Luburic)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Faik Samet Güneş, Yasin Aydın)

Setler: 22-25, 25-20, 14-25, 20-25

Süre: 104 dakika (24, 25, 26, 29)