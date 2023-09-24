İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2023 Pazar / 10 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Olimpiyatlara nağmağlup gidiyoruz! Filenin Sultanları'ndan 7'de 7
Spor

Olimpiyatlara nağmağlup gidiyoruz! Filenin Sultanları'ndan 7'de 7

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde Belçika ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve elemeleri yenilgisiz bir şekilde tamamladı. İşte detaylar...

24 Eylül 2023 Pazar 11:20 - Güncelleme:
Olimpiyatlara nağmağlup gidiyoruz! Filenin Sultanları'ndan 7'de 7
ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları Elemeleri'ni tamamladı. Filenin Sultanları yedinci ve son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden Filenin Sultanları, grubu namağlup tamamlamış oldu. Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da mücadele etmeye hak kazanmıştı.

1. Set Sonucu: Türkiye 25-14 Belçika

2. Set Sonucu: Türkiye 25-20 Belçika

3. Set Sonucu: Türkiye 25-21 Belçika

DETAYLAR BİRAZDAN...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.