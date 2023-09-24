A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları Elemeleri'ni tamamladı. Filenin Sultanları yedinci ve son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden Filenin Sultanları, grubu namağlup tamamlamış oldu. Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da mücadele etmeye hak kazanmıştı.

1. Set Sonucu: Türkiye 25-14 Belçika

2. Set Sonucu: Türkiye 25-20 Belçika

3. Set Sonucu: Türkiye 25-21 Belçika

DETAYLAR BİRAZDAN...