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Spor

Olimpiyatlarda beşinci gün heyecanı sona erdi! İşte milli sporcularımızın karnesi...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 31 Temmuz Çarşamba günü Türkiye 5 spor dalındaki yarışmalarda mücadele etti. İşte milli sporcularımızın karnesi...

IHA1 Ağustos 2024 Perşembe 00:03 - Güncelleme:
Olimpiyatlarda beşinci gün heyecanı sona erdi! İşte milli sporcularımızın karnesi...
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Paris 2024'te beşinci gün geride kaldı. İşte milli sporcularımızın sonuçları...

RÜMEYSA PELİN KAYA 13. OLDU

Atıcılıkta Rümeysa Pelin Kaya ilk 6 ismin finale yükseldiği trap elemelerinde 13. olarak Oyunları tamamladı.

NESLİHAN YİĞİT'E JAPON SPORCUDAN KÖTÜ HABER

Badmintonda son 16 turuna yükselmesi için rakiplerinin maç sonucunu bekleyen Neslihan Yiğit, Japon sporcunun maçı kazanmasının ardından Oyunları tamamladı.

MİHAEL ZGANK VE FİDAN ÖĞEL VEDA ETTİ

Judoda Fidan Öğel kadınlar -70kg son 32 turunda İsrailli rakibi Maya Goshen'e mağlup olarak Oyunları tamamladı.

Erkekler -90 kiloda Mihael Zgank ise son 32 turunda Azerbaycanlı rakibi Eljan Hajiyev'e mağlup olarak Oyunları tamamladı.

ELİS ÖZBAY 4. SIRADA TAMAMLADI

Kürekte Elis Özbay, kadınlar tek çifte C/D yarı finalinde serisini 8:02.47'lik dereceyle 4. sırada tamamladı.

Mili kürekçi sıralamasının (19-24 arası) belli olacağı D finali yarışına 2 Ağustos Cuma günü çıkacak.

ELİF BERRA GÖKKIR'A HAVA ENGELİ

Okçulukta Elif Berra Gökkır'ın son 32 turu karşılaşması kötü hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

MERVE VATAN 18'NCİ

Yelkende Merve Vatan, sekiz, dokuz, on ve on birinci yarışlar sonucunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 18. sırada bulunuyor.

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