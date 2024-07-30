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Spor

Olimpiyatlarda dördüncü gün heyecanı sona erdi! İşte milli sporcularımızın karnesi...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü gün heyecanı sona erdi. 12 milli sporcumuz organizasyonda sahne aldı. İşte olimpiyatlarda genel görünüm...

IHA30 Temmuz 2024 Salı 23:55 - Güncelleme:
Olimpiyatlarda dördüncü gün heyecanı sona erdi! İşte milli sporcularımızın karnesi...
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü gün sona erdi. İşte milli sporcularımızın olimpiyat karnesi...

ATICILIKTA İLK OLİMPİYAT MADALYASI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 30 Temmuz Salı günü Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karma Takımı finalde Sırp rakiplerine mağlup oldu ve Türkiye'nin olimpiyat tarihinde atıcılık spor dalındaki ilk madalyasının sahibi oldu.

RÜMEYSA PELİN KAYA 20. SIRADA BİTİRDİ

Rümeysa Pelin Kaya, kadınlar trapte ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı.

OĞUZHAN TÜZÜN İLK 6'YI KAÇIRDI

Erkekler trapte ise iki gün süren elemeler sonucunda ilk 6'ya giremeyerek 15. olan Oğuzhan Tüzün, Oyunları tamamladı.

NESLİHAN YİĞİT ARIN İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Badmintonda Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ikinci maçında Perulu Ines Lucia Castillo'yu 2-0 yenerek Oyunlardaki ilk galibiyetini elde etti.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN'DAN SON 16 BAŞARISI

Boksta Esra Yıldız Kahraman, 57kg son 32 turunda Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

HATİCE AKBAŞ ÇEYREĞE YÜKSELDİ

Hatice Akbaş, 54 kg son 16 maçında Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

SAMET GÜMÜŞ MAĞLUP

Samet Gümüş 51kg son 16 turunda Kazak rakibi Saken Bibossinov'a 5-0 yenilerek Oyunları tamamladı.

KAAN AYKUTSUN SON 16'DA BİTİRDİ

Kaan Aykutsun ise son 16 turunda Kübalı Arlen Lopez Cardona'ya 5-0 mağlup olarak Oyunları tamamladı.

VEDAT ALBAYRAK VEDA ETTİ

Judoda Vedat Albayrak, erkekler -81 kiloda Bahreynli Askerbii Gerbekov'u yenerek yükseldiği son 16 turunda Japon Takanori Nagase'ye mağlup olarak oyunları tamamladı.

ELİS ÖZBAY YARI FİNALDE

Kürekte Elis Özbay, tek çifte çeyrek finalinde 7.56.51'lik derecesiyle serisini 6. tamamlayarak yarın düzenlenecek sıralama yarışları kapsamında C/D yarı finalinde mücadele edecek.

METE GAZOZ SON 16 TURUNDA

Okçulukta Mete Gazoz son 64 turunda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0, son 32 turunda Çin Taipeili Chih-Chun Tang'u 6-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Milli okçumuzun bireysel erkeklerdeki bir sonraki maçı, madalya karşılaşmalarının da düzenleneceği 4 Ağustos'ta olacak.

MERVE VATAN 19. SIRADA

Yelkende Merve Vatan IQ Foil'de ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.

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