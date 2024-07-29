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Spor

2024 Olimpiyatları eskrimde madalyalar sahibini buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın eskrim müsabakalarında kadınlar kılıç ile erkekler flörede madalyalar sahibini buldu.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 23:56 - Güncelleme:
2024 Olimpiyatları eskrimde madalyalar sahibini buldu
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan eskrim müsabakalarında kadınlar kılıç ile erkekler flörede madalyalar sahibini buldu.

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakalarda Fransız Manon Apithy-Brunet, finalde vatandaşı Sara Balzer'i 15-12 yenerek altın madalya kazandı.

Güney Koreli Sebin Choi'yi 15-14 yenen Ukraynalı Olga Kharlan da bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler flöre finalinde de Hong Konglu Ka Long Cheung, finalde İtalyan Filippo Macchi'yi 15-14 yenerek altın madalyaya ulaştı.

Bronz madalyayı ise Japon Kazuki Iımura'yı 15-12 mağlup eden ABD'li Nick Itkin aldı.

  • Paris 2024
  • Olimpiyat Oyunları
  • eskrim müsabakaları

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