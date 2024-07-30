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Spor

Olimpiyatlarda üçüncü gün heyecanı sona erdi! İşte genel görünüm...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü gün heyecanı sona erdi. İşte dağıtılan madalyalar...

AA30 Temmuz 2024 Salı 01:44 - Güncelleme:
Olimpiyatlarda üçüncü gün heyecanı sona erdi! İşte genel görünüm...
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların üçüncü gününde artistik cimnastis ve kaykayda altın madalyaya uzanan Japonya, altın sayısını 6'ya yükseltti.

Oyunların ikinci gününü dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Fransa ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sırada Çin'in 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronzu bulunuyor.

Avustralya 5 altın ve 4 gümüşle, ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Güney Kore beşinci sırada yer alırken organizasyonda en fazla madalya kazanan ülke konumundaki ABD, listede altıncı. 3 altın, 8 gümüş ve 9 bronzla toplam 20 madalya kazanan ABD, altın madalya sayısının az olması sebebiyle altıncı sırada yer alıyor.

TÜRKİYE İLK MADALYASINI ALDI

İlk 2 gün sonunda madalya kazanan ülkeler listesine giremeyen Türkiye, bugün okçuluk branşında kazandığı bronz madalyayla, oyunlarda madalya elde eden 36 ülkeden birisi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Japonya

6

2

4

12

Fransa

5

8

3

16

Çin

5

5

2

12

Avustralya

5

4

9

Güney Kore

5

3

1

9

ABD

3

8

9

20

Büyük Britanya

2

5

3

10

İtalya

2

3

3

8

Kanada

2

1

2

5

Hong Kong

2

1

3

Almanya

2

2

Kazakistan

1

2

3

Güney Afrika

1

2

3

Belçika

1

1

2

Azerbaycan

1

1

Romanya

1

1

Özbekistan

1

1

Brezilya

1

2

3

İsveç

1

2

3

Fiji

1

1

Kosova

1

1

Moğolistan

1

1

Polonya

1

1

Tunus

1

1

Moldova

2

2

Hırvatistan

1

1

Mısır

1

1

İspanya

1

1

Macaristan

1

1

Hindistan

1

1

İrlanda

1

1

Meksika

1

1

İsviçre

1

1

Slovakya

1

1

Türkiye

1

1

Ukrayna

1

1

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